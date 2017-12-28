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Руководство банка “Клиентский” обвиняют в хищении средств вкладчиков

В числе пострадавших - народный артист СССР Олег Табаков

Следственный комитет РФ продолжает расследование уголовного дела в отношении руководителей АО Банк «Клиентский».

Как передает пресс-служба ведомства, лица из числа руководства финансовой организации похитили денежные средства вкладчиков в сумме не менее одного миллиарда рублей.

Также сообщается, что среди пострадавших от действий злоумышленников оказались такие известные личности, как народный артист СССР Олег Табаков и директор подмосковного учебно-тренировочного центра “Новогорск” Николай Доморацкий.

Установлено, что несколько сотрудников банка перечислили на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций денежные средства клиентов банка, а также подготовили поддельные договоры о кредитовании. Затем вся документация была иъята из оборота банка.

Один из злоумышленников заключен под домашний арест. Двое других находятся в розыске. С целью возмещения клиентам банка причиненного ущерба следствие решило наложить арест на имущество подозреваемых.


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