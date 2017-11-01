Русскоязычный телевизионный канал «Катюша» начал работать в Китае

На территории Китая стартовало вещание русскоязычного телевизионного канала с китайскими субтитрами, который называется «Катюша».

Как сообщает ТАСС, в среду, 1 ноября, в китайской столице прошло торжественное подведение результатов перекрестных Годов сотрудничества РФ и КНР в области СМИ.

В церемонии принимали участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян.

Отмечается, что одним из самых важных итогов этого партнерства стал запуск первого русскоязычного телеканала с китайскими субтитрами.

На сегодняшний день в Китае есть лучшие просветительские, культурные и познавательные программы Первого канала, а также золотая коллекция российского и советского кинематографа.

Львиная доля передач на «Катюше» будет отведена рассказам о талантливых людях, внесших колоссальный вклад в развитие Российской Федерации. Также определенное время будет уделено детским программам.