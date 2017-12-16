Рыночная стоимость биткойна превысила 18 тысяч долларов

Рыночная стоимость биткойна превысила $18 тысяч.

По данным сайта CoinDesk, курс криптовалюты составляет $18 353 тысячи.

Ранее Praktika.ru писала, что в понедельник, 11 декабря, фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже опционов подорожали на 25% и превысили $18 тысяч. Однако потом стоимость биткойна упала, опустившись ниже уровня $15 тысяч. Чикагская биржа стала первой площадкой, на которой работают с биткоин-фьючерсами. В первый день торгов объемы продаж превзошли все ожидания, из-за чего в системе даже были зафиксированные незначительные сбои.

До этого один из биткоиновых миллиардеров, Кэмерон Уинклвосс, заявил, что криптовалюта может вырасти в 20 раз. Уинклвосс считает, что биткоин станет “разрушителем золота”.