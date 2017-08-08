РЖД запустит дополнительные вечерние рейсы Сапсан

«Российские железные дороги» с 4 октября 2017 года запустят дополнительные вечерние рейсы поездов «Сапсан».

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«В целях удовлетворения повышенного спроса на перевозку пассажиров высокоскоростными поездами Сапсан между Москвой и Санкт-Петербургом ОАО «РЖД» с 4 октября назначает поздние рейсы поездов «Сапсан», увеличивая, таким образом, их количество», — сказано в сообщении.

Дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга в столицу России запустят в 21:00 и в 00:58 ежедневно.

Из Москвы в Санкт-Петербург можно будет уехать также в 21:00 и в 00:42.

Таким образом, с 4 октября 2017 года каждый день будет курсировать по 14 поездов «Сапсан» в обе стороны, а по понедельникам, пятницам и выходным количество рейсов увеличат до 16 пар.

Продажа билетов на эти поезда уже открыта в железнодорожных кассах дальнего следования и на официальном сайте ОАО «РЖД».