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14 февраля, в 15:15
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С Днем влюбленных: ВКонтакте запустила проверку совместимости

Проверка проводится на основе интересов пользователей, которые указаны публично

В День Святого Валентина, 14 февраля, социальная сеть «ВКонтакте» запустила проверку совместимости среди своих пользователей.

Проверка показывает значки с интересами человека, определяет совместимость по музыкальным предпочтения, количеству друзей и другим параметрам. Для начала «ВКонтакте» предлагает отправить «подарок».

Проверить совместимость можно с друзьями и друзьями друзей противоположного пола. Для этого надо зайти на страницу пользователя и нажать красную надпись «Проверить совместимость».

Проанализировав данные, проверка покажет, насколько легко можно общаться с конкретным человеком.

Поспешите проверить совместимость с интересующими вас людьми, так как данная функция будет работать только один день.


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