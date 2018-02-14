С Днем влюбленных: ВКонтакте запустила проверку совместимости

В День Святого Валентина, 14 февраля, социальная сеть «ВКонтакте» запустила проверку совместимости среди своих пользователей.
Проверка показывает значки с интересами человека, определяет совместимость по музыкальным предпочтения, количеству друзей и другим параметрам. Для начала «ВКонтакте» предлагает отправить «подарок».
Проверить совместимость можно с друзьями и друзьями друзей противоположного пола. Для этого надо зайти на страницу пользователя и нажать красную надпись «Проверить совместимость».
Проанализировав данные, проверка покажет, насколько легко можно общаться с конкретным человеком.
Поспешите проверить совместимость с интересующими вас людьми, так как данная функция будет работать только один день.
Теги: #общество #События #технологии
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