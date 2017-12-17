С космодрома Байконур стартует новый экипаж МКС

Полет на орбиту нового экипажа Международной космической станции на корабле «Союз МС-07» стартует в воскресенье, 17 декабря. Об этом сообщает телеканал RT.

В состав нового экипажа вошли российский космонавт Антон Шкаплеров, а также представитель американского космического агентства NASA Скотт Тингл и астронавт из Японии Норишиге Канаи (JAXA).

Запуск произойдет с космодрома Байконур, с «Гагаринского старта», в 10:21 по московскому времени, уточняют РИА Новости. Полет будет совершаться по классической двухсуточной схеме — это значит, что стыковка с космической станцией состоится через двое суток, 19 декабря.

Ранее Praktika.ru сообщала, что 14 декабря на Землю успешно вернулся космический корабль «Союз МС-05» с российским космонавтом, а также астронавтами NASA и ESA на борту.