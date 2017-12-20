С января в Москве вырастет стоимость общественного транспорта

Со 2 января в столице вырастет стоимость проезда в общественном транспорте.

Как сообщается в рассылке сервиса “Яндекс.Транспорт”, в связи с индексацией тарифов стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится. Так, проезд по карте “Тройка” подорожает на один рубль и составит 36 рублей.

“Единый” билет на 60 поездок будет стоить со 2 января 1 765 рублей, а безлимитный проездной на один месяц – 2075 рублей.

Отмечается также, что стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы не изменится. Кроме того, на прежнем уровне останется и стоимость льготных проездных для учащихся школ и вузов.