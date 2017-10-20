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Саакашвили обиделся на коверкание его имени на Украине

Он расстроился из-за того, что его называют не Миша, а Михо

Михаил Саакашвили, одесский экс-губернатор и бывший президент Грузии, обиделся на то, что его противники на Украине коверкают его имя. Политик расстроился из-за того, что вместо имени Миша, его называют не иначе как Михо.

Саакашвили также подчеркнул, что из него хотят сделать «карикатурного грузина», сообщает Взгляд. Суть «заговора» якобы в том, чтобы представить самого Саакашвили и его сторонников маргиналами.

Ранее «Практика» не раз писала о политической деятельности Михаила Саакашвили. В частности, на этой неделе экс-губернатор Одессы устроил акцию протеста возле Верховной Рады. Его сторонники и люди, жаждущие смены власти, пришли к правительственному зданию и разбили возле него палаточный городок. Чтобы попытаться разогнать их, пришлось распылить слезоточивый газ и вызвать спецназ.

 


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