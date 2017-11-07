Саакашвили получил документ о легальности пребывания на Украине

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и по совместительству экс-губернатор Одесской области, получил документ о том, что он легально находится в стране. Справку выдала миграционная служба Украины — документ стал гарантией того, что политик не может быть выслан из Украины.

Саакашвили подчеркнул, что, несмотря на получение документа, он будет добиваться права восстановить украинское гражданство, пишет РИА Новости. Справка была выдана 31 октября и будет действительна до 1 декабря. Это гарантия того, что экс-президента Грузии не экстрадируют из Украины до окончания суда о его гражданстве.

Ранее «Практика» не раз писала о жизни Михаила Саакашвили на Украине. В частности, совсем недавно политик обиделся на то, что украинцы коверкают его имя.