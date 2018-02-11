Саакашвили: поляки — молодцы, что оценили вклад украинцев

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили похвалил жителей Польши, оценивших вклад украинцев в экономику их страны. Об этом сообщает телеканал RT.

Саакашвили отметил, что поляки создали «одну из самых динамичных и процветающих экономик в мире». Также он заявил: «Позор банде, оккупировавшей Украину, которая не даёт таланту украинцев раскрыться у себя на родине». Уточняется, что об этом он написал на своей странице Facebook.

Ранее СМИ Польши опубликовали рейтинг лиц, который вносят наибольший вклад в развитие экономики. Второе место коллективно заняли мигранты из Украины.