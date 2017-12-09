Саакашвили вновь задержали в Киеве

Генпрокуратура Украины сообщила о задержании бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

“Согласно постановлению о розыске, работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его”, – написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

Также в сообщении говорится, что Михаила Саакашвили поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее Praktika.ru передавала, что 5 декабря Саакашвили был задержан на крыше дома в Киеве, однако затем он был освобожден своими сторонниками из автомобиля СБУ и скрылся.