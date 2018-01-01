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Саакашвили встретил Новый год в палатке у Верховной Рады

Он отметил праздник в широком кругу друзей

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы, отметил Новый год в палаточном городке, размещенном у Верховной Рады в Киеве. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам экс-президента Грузии, он встретил Новый год среди друзей, многие из которых пострадали за период борьбы, и им нужна была поддержка.

Также он добавил, что и следующий год планирует встречать там же, но уже в качестве победителя.

“В следующем году мы встретим Новый год под Верховной радой как традицию и как победители. С прошлого года можем вспомнить, как мы начали борьбу, как мы будили страну, а в следующем — будем вспоминать, как побеждали”, —написал Саакашвили на своей странице в Facebook.


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