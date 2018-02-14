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14 февраля, в 19:09
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Саакашвили выдали удостоверение личности в Нидерландах

Документ дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили получил в Нидерландах документ, удостоверяющий его личность.

Об этом депортированный с территории Украины политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

“Сегодня в Амстердаме впервые за последнее время у меня появился документ, удостоверяющий мою личность”, – говорится в сообщении.

Саакашвили подчеркнул, что полученный в Нидерландах документ дает ему право на проживание и работу на территории Евросоюза.

“Процедура заняла всего несколько минут”, – отметил политик и добавил, что решительно настроен вернуть свое украинское гражданство.

Михаил Саакашвили прибыл на территорию Нидерландов днем 14 февраля. Ранее Praktika.ru писала о его депортации с территории Украины.


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