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Саакашвили высказался об акции сторонников Порошенко

Активисты собрались на Майдане в Киеве в поддержку действующего президента

В воскресенье, 24 декабря, в центре Киева состоялась акция “Кофе на Крещатике”, организованная сторонниками президента Украины Петра Порошенко.

Как написал на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили, Порошенко стоит серьезно задуматься о будущем.

«Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, ему пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах», – говорится в сообщении.

Кроме того, Саакашвили подчеркнул, что жителям Украины следовало бы также подумать о перспективах жизни под руководством другого лидера.

Ранее Praktika.ru передавала, что в центре Киева проходили акции сторонников Михаила Саакашвили за импичмент Петру Порошенко.


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