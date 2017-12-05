Саакашвили задержали на крыше дома в Киеве

Во вторник, 5 декабря, сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя партии «Движение новых сил» и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на крыше дома, в котором расположена его квартира.

Полицейские вывели Саакашвили на улицу и пытаются увезти с места событий, передает телеканал NewsOne. Активисты образовали плотное кольцо и не пропускают автомобиль с политиком. Правоохранители оттесняют активистов и авто медленно пытается выехать с места событий. Толпа не успокаивается и начинает противостоять полиции.

Стычки между активистами и правоохранителями произошли под домом в Киеве, в котором расположена квартира Михаила Саакашвили. На месте событий прозвучали взрывы нескольких петард.

По данным СМИ, Саакашвили забрался на крышу и начал протестовать против обысков, которые сотрудники Службы безопасности Украины проводят в его квартире. На крышу сразу отправили спецназ.