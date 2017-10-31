Сайт «Дайри.ру» в скором времени прекратит свою деятельность

Скорое закрытие интернет-портала «Дайри.ру» (Diary.ru) анонсировал основной владелец и главный администратор сайта онлайн-дневников Евгений Руденко.

Об этом он написал в своем блоге. По словам основателя проекта, причиной такого решения стало отсутствие средств, которые необходимы для поддержки интернет-портала.

Он заявил, что на данный момент ресурсы истощены, а также пояснил, что команда сайта долгое время пыталась экономить и экспериментировать с различными рекламными форматами. Несмотря на все старания, разрыв между расходами и доходами только увеличивается, причем это происходит уже почти на протяжении года.

Обращаясь к пользователям ресурса, Руденко сказал, что пока он не знает как сделать так, чтобы никто не растерял близких друзей после вынужденного закрытия «Дайри», однако он пообещал найти способ сделать расставание без потери архивов дневников друзей на сайте.

По информации владельцев сервиса, каждый день дневники пишут или читают порядка 35 тысяч человек. При этом платными функциями сайта пользуются примерно две тысячи из них.

Основатель проекта подчеркнул, что платными сервисами пользуется минимальный процент пользователей, большинство людей закрывают свои дневники, что не позволяет генерировать трафик. Именно эти две причины и не позволяют интернет-ресурсу оставаться хотя бы на уровне самоокупаемости.

Руденко объяснил, что за последний год деятельности «Дайри.ру» удалось заработать примерно 300 тысяч рублей, при этом траты составили 480 тысяч рублей.

Он заявил, что на данный момент каждый месяц недостаточно не так уж и много денег, однако нет смысла вкладывать даже небольшие деньги в сайт, который уверенно идет в низ. Руденко решил, что кончину сайта откладывать не имеет смысла, поэтому и принял решение о его закрытии.

Также он прокомментировал возможность использования какой-либо краудфандинговой платформы. Основатель проекта считает, что даже если необходимая сумма пожертвований наберется, то сайт все равно не сможет продержаться на плаву, так как денег будет не хватать все время, а читатели не смогут поддерживать ресурс личными финансами постоянно.