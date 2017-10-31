Самарская дума приняла отставку мэра города

Городская дума Самары на заседании, которое прошло во вторник, 31 октября, приняла отставку мэра города Олега Фурсова.

Об этом информационному агентству ТАСС сообщили в аппарате городской думы. Отмечается, что воздержался только один депутат, при этом большинство проголосовало за отставку.

На данный момент исполняющим обязанности главы города по итогам другого голосования назначен Владимир Василенко, который ранее занимал должность первого заместителя мэра.

На прошедшем заседании глава городской думы Галина Андриянова сообщила, что Фурсов подал заявку о досрочной отставке в четверг, 26 октября. Подчеркивается, что глава города сложил свои полномочия в связи с переходом на новую должность в правительстве Самарской области.

В среду, 1 ноября, уже экс-глава Самары займет пост временно исполняющего обязанности министра труда, занятости и миграционной политики региона. Эту должность Олег Фурсов уже занимал в 2012-2014 годах.

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