Самое интересное в Астрахани, Иркутске и Жириновске за четверг, 12 октября

В Астрахани стартовал фестиваль паблик-арта «Чилим»

С 12 по 18 октября в Астрахани проходит первый фестиваль паблик-арта «Чилим», в котором принимают участие профессиональные уличные художники из разных городов России.

Накануне в Астраханском художественном училище имени Власова прошел круглый стол «Паблик-арт: искусство городского преображения», где представители администрации региона высказались в поддержку грядущего мероприятия. По их словам, культурное пространство города является особенным явлением, которое позволит художникам, архитекторам и дизайнерам выразить свои творческие способности и изменить привычную городскую среду, наполнив ее объектами современного искусства. Власти готовы поддерживать их творческую деятельность, направив ее на пользу Астрахани.

Среди участников заявлены Кирилл Ведерников, Максим Реванш, Слава Птрк, объединение ZUKCLUB и другие творческие личности из разных уголков России.

В течение фестиваля художники распишут несколько стен города, превратив их в потрясающие арт-объекты. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут различные мастер-классы, лекции, показы фильмов и пешие экскурсии.

На обновление Комсомольского парка Жириновска потратили более двух млн рублей

Для жителей Жириновска в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили Комсомольский парк. Теперь дорожки вымощены тротуарной плиткой, установлены видеокамеры, смонтировано освещение. Также в парке поставили новые скамейки, скульптуры, беседки, ограды и урны и обновили детскую площадку. Всего на это было потрачено более двух миллионов рублей.

Работы по обеспечению достойного качества жизни во всех населенных пунктах региона начались еще в 2014 году по указу главы Волгоградской области Андрея Бочарова. «Создание комфортных условий для жизни людей – общая задача для всех территорий вне зависимости от их удаленности и количества проживающего населения», — говорил губернатор.

В Волгоградской области регулярно реализуются проекты по благоустройству городской среды. С 2014 по 2016 год в регионе завершили 43 проекта в 36 населенных пунктах. В этом году работы ведутся в 97 муниципалитетах.

В иркутской детской больнице презентовали уникальное современное оборудование

В Иркутске состоялась презентация операционного оборудования нового поколения. Иркутская нефтяная компания выделила для Ивано-Матренинской детской клинической больницы 42 миллиона рублей, на которые был приобретен первый в России цифровой операционный комплекс «OR1», с помощью которого врачи смогут выполнять эндохирургические операции для новорожденных детей и младенцев.

«Это и 3D-изображение, и компиляция с существующим оборудованием для создания виртуальных пространств, то есть это новые возможности детской хирургии», — высказался главврач больницы Владимир Новожилов. Его коллега, заведующий хирургическим отделением для новорожденных и недоношенных детей Юрий Козлов заявил, что это настоящий технологический прорыв в медицине.

Кроме того, в текущем году больнице выделили 30 миллионов рублей из нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования. На эти деньги планируется закупить дополнительное медицинское оборудования и отремонтировать существующее. Министр здравоохранения региона Олег Ярошенко подчеркнул, что в Иркутской области и близлежащих регионах Ивано-Матренинская больница является ведущей в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям.