Самое интересное в Барнауле, Хабаровске и Сочи за выходные, 14 и 15 октября

В Барнауле прошел VII Всероссийский фестиваль «Наука 0+»

VII Всероссийский фестиваль «Наука 0+», главной темой которого в этом году стали «Большие данные (Big Data)», прошел в Барнауле с 13 по 15 октября.

В рамках фестиваля для гостей было подготовлено порядка 350 мероприятий на территории 45 учебных заведений, лабораторий и музеев региона. Это и различные лекции, выставки, экскурсии, а также опыты, интеллектуальные игры и кинопросмотры в области информационных технологий, химии, физики и медицины.

Кроме того, на фестивале были представлены роботы и другие научные разработки участников. Среди них робот-промоутер, который может заменить человека на этой работе, экран с технологией компьютерного зрения, система предупреждения техногенных аварий и многое другое.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся в Сочи большим праздником

Накануне тысячи жителей Сочи собрались на Южном молу, чтобы принять участие в празднике в честь открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который будет проходить с 14 по 22 октября. На прошедшем концерте гости смогли увидеть фольклорные выступления ребят, призванные показать разнообразие национальностей и их дружбу.

«Мы счастливы принимать у себя такое значимое на весь мир мероприятие. Делаем все, чтобы наши гости чувствовали себя здесь как дома. Уверен, участники Фестиваля полюбят наш город, и обязательно вернутся сюда, уже со своими семьями и друзьями», — выступил глава Сочи Анатолий Пахомов.

После концерта в Ледовом дворце «Большой» состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. Грандиозное шоу-спектакль было основано на реальности и заключало в себе шесть актуальных тем современности: экологию, бедность, образование, энергию, информацию и науку.

Всероссийский турнир по самбо прошел в Хабаровске

С 14 по 15 октября в Универсальном краевом спортивном комплексе Хабаровска проходил XII Всероссийский турнир по самбо памяти героев-пограничников, в нем приняли участие около сотни спортсменов из разных регионов России.

Торжественную церемонию открытия посетил вице-губернатор Алтайского края Сергей Щетнев. Он отметил, что правительство всячески поддерживает данный вид спорта, продвигает его в школах. Также он сообщил, что в этом году стартовало строительство дворца единоборств «Самбо». «От имени Губернатора края, от имени Правительства региона желаю участникам турнира спортивной удачи, красивых поединков и новых достижений. Зрителям ярких и зрелищных боев», — подвел итог Щетнев.

В рамках турнира прошли поединки по классическому и боевому самбо. 28 медалей разного достоинства завоевали хозяева состязаний, участники из Хабаровска.