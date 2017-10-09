Самое интересное в Барнауле, Приморье и Ленобласти за выходные, 7 и 8 октября

На Алтае возобновят лекции по изучению истории региона

В рамках крупного культурно-просветительского проекта «Постигаем Алтай», который стартовал 1 февраля 2017 года, в барнаульской библиотеке имени Шишкова начнутся лекции на тему «Старинная металлургия Западной Сибири XVIII — XIX веков», подготовленные авторитетными специалистами края. Читать их будет доктор исторических наук и преподаватель Алтайского института экономики Виталий Ведерников. Также лекции будут сопровождаться уникальными мультимедийными материалами. Первая из них — «Заселение Алтая русскими и начало его промышленного освоения (XVII — начало XVIII веков)» — пройдет 11 октября в 10.30 по местному времени, посетить мероприятие может любой желающий. Цель проекта заключается в просвещении и повышении исторической грамотности жителей региона. После окончания курса участники, которые пройдут специальное тестирование, могут получить сертификат от Алтайского института экономики, при поддержке которого и организован проект.

В Приморье пройдет масштабная парусная регата

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сообщил, что в рамках грядущего IV Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре 2018 года, власти планируют организовать крупную регату, в ней примут участие несколько десятков парусников. Он убежден, что такой большой и зрелищный праздник обязательно понравится жителям Приморья, который смогут посетить его вместе со своими семьями. Тарасенко привел в пример петербургские «Алые Паруса», но уточнил, что не хочет повторяться: «Необходимо провести свое шоу с дальневосточным колоритом». Также врио губернатора сказал, что хотел бы развивать на территории региона яхтинг, по его мнению, для этого есть все необходимые условия. Отмечается, что ВЭФ — второй российский форум президентского уровня, на прошедшем в этом году III ВЭФ-2017 регионы Дальнего Востока подписали более 200 соглашений на сумму порядка 2,5 триллионов рублей.

В Ленинградской области обновляют лес

В Ленинградской области в Сосновском лесничестве Приозерского района в рамках лесовосстановительных мероприятий посадили порядка восьми тысяч саженцев ели на территории свыше 3,5 гектаров. В проекте «Живи, лес!» поучаствовали более 1200 жителей области, среди которых школьники, студенты, сотрудники лесничества и комитета по природным ресурсам и многие другие. Также в осенней акции, посвященной российскому Году экологии, принял участие зампредседателя правительства Ленобласти Олег Малащенко. Вместо погибших после урагана деревьев волонтеры высадили маленькие ели, выращенные в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре. Всего до 31 октября планируется посадить свыше 120 тысяч хвойных деревьев на территориях общей площадью более 53 гектаров. Известно, что Ленинградская область ежегодно участвует в подобных мероприятиях по восстановлению лесных ресурсов.

