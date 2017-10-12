Самое интересное в Белгороде, Красноярске и на Южном Урале за среду, 11 октября

В Белгороде подвели итоги IX Всероссийского фестиваля студенческого спорта

В спортивных соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов, тренеров и гостей, приехавших в Белгород примерно из 30 регионов России. Студенты из 25 вузов страны соревновались в плавании разными стилями, самбо, гиревом спорте, баскетболе, теннисе, шахматах и многоборье. Были как индивидуальные, так и групповые состязания для девушек и юношей. Также была проведена Олимпийская викторина.

Первое место в общекомандном зачете занял Белгородский государственный технологический университет им.В.Г.Шухова, далее следует Южный федеральный университет, на третьем месте — Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Цель фестиваля заключается в формировании здорового образа жизни и популяризации разных видов спорта среди молодежи, также он способствует расширению и укреплению спортивных связей между российскими вузами.

Форум-выставка «itCOM-2017» пройдет в Красноярске

В Красноярске стартует крупнейший сибирский форум в IT-сфере «itCOM – Информационные технологии. Телекоммуникации». С 12 по 14 октября гости смогут познакомиться с современными достижениями, поучаствовать в различных лекциях, конференциях, семинарах и мастер-классах.

Организаторы подготовили насыщенную программу, с которой можно ознакомиться на официальном сайте международного выставочно-делового центра «Сибирь», где и пройдет мероприятие. Операторы, теле- и радиокомпании, программисты и другие специалисты представят свои новые разработки в области информационных технологий. Также пройдет смотр-конкурс для студентов IT-специальностей и киберспортивный чемпионат.

По окончании форума пройдет торжественная церемония закрытия и награждения участников медалями и дипломами от выставочной компании «Красноярская ярмарка», являющейся организатором мероприятия. В прошлом году в «itCOM-2016» участвовали около 60 экспонентов, а всего выставку посетили более пяти тысяч гостей из разных регионов России.

Бесплатный беспроводной интернет проведут в 258 отдаленных деревень Южного Урала

Власти Южного Урала работают над устранением цифрового неравенства и созданием равных возможностей использования услуг связи. В настоящий момент бесплатный доступ к беспроводному интернету со скоростью до 10 Мбит/с получили более 34 тысяч жителей почти 100 отдаленных населенных пунктов Челябинской области. До конца 2019 года планируется построить еще более сотни точек доступа, чтобы 90 тысяч южноуральцев из малонаселенных сел и деревень могли пользоваться современными услугами связи.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул, что это крайне серьезный инвестиционный проект, который сделает лучше качество жизни людей в небольших населенных пунктах и поможет сравнять их уровень жизни с большими городами.

Проект реализовывается при поддержке министерства связи и массовых коммуникаций и телекоммуникационной компании «Ростелеком», которая занимается созданием и обеспечением точек доступа в интернет.