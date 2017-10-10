Самое интересное в Челябинской области, Томске и Ростове за понедельник, 9 октября

В Челябинской области приобретут квартиры семьям с тройнями

В рамках программы предоставления жилья многодетным семьям губернатор региона Борис Дубровский поручил выделить 11,5 миллионов рублей из областного бюджета на покупку квартир для семей с тройнями. В данный момент объявлено 4 аукциона на покупку жилья в Копейске, Троицке, Трехгорном и Магнитогорске, информация опубликована на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Всего в очереди на получение недвижимости в настоящее время стоят пять семей, при этом в органах соцзащиты состоят более 28,5 тысяч — им предоставляются льготы и оказываются различные меры социальной поддержки, среди которых частичная компенсация содержания детей в дошкольных учреждениях, бесплатные путевки в санатории и лагеря, обеспечение лекарствами до 6 лет и так далее. «Мы должны сделать для них все, что можем в текущих условиях», — заявил Дубровский и подчеркнул, что поддержка многодетных семей в регионе считается приоритетной.

Томские ученые получили премию правительства в области науки и техники

Ученые из Национального исследовательского Томского политехнического университета во главе с проректором Юрием Боровиковым выиграли премию правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых за уникальную разработку и внедрение мультипроцессорного моделирующего комплекса реального времени электроэнергетических систем с активно-адаптивными сетями. Научный коллектив составили Михаил Андреев, Николай Рубан, Алексей Суворов и Руслан Уфа. На продолжение своей работы ученые получили от государства полмиллиона рублей. По мнению специалистов, внедрение комплекса, созданного томичами, может приносить не менее 50 миллиардов рублей в год, он не имеет аналогов ни в России, ни за границей. Отмечается, что премия правительства выдается ежегодно с 2005 года. В 2017 году ее получили 26 сотрудников научных и образовательных учреждений за проекты в медицинской, космической, энергетической и агропромышленной областях.

Ростовчане завоевали медали на турнире по греко-римской борьбе

Спортсмены из Ростовского областного училища олимпийского резерва взяли золото и серебро на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров «Владимирская осень», который посвящен памяти Эдуарда Никифорова, мастера спорта международного класса. В соревновании, прошедшем во Владимире, принимали участие лучшие российские борцы-юниоры и гости из Белоруссии и Узбекистана. Первое место в весовой категории до 87 килограмм занял Илья Ермоленко, в финальном матче он победил борца Сайд-Магомеда Абубакарова из Чечни. Серебро в весовой категории до 130 килограмм завоевал Денис Коцарь, которого в финале одолел соперник из Москвы Олег Аханов. Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян также отметил, что данный турнир является отборочным в юниорскую сборную России.