Самое интересное в Хабаровске, Брянске и Ангарске за среду, 4 октября

В Хабаровске прошел международный музыкальный фестиваль

Гости первого Международного национального фестиваля мировой музыки «Мы вместе», который состоялся в Хабаровске при поддержке регионального правительства, смогли услышать со сцены КДД «Русь» русские, армянские, узбекские, азербайджанские, китайские, белорусские и украинские песни в исполнении коллективов из разных городов. «Культура способствует возрождению и развитию духовных традиций многонационального народа нашей страны, а общий язык искусства связывает разные этносы и нации», — сказала замминистра культуры Хабаровского края Ирина Купченко и выразила надежду на то, что музыкальный фестиваль поспособствует укреплению межнациональных связей между регионами и странами. Отмечается, что на мероприятии выступил сводный международный оркестр, участниками которого стали «Амур Джаз Бэнд» из Благовещенска и симфонический оркестр народных инструментов из города Хэйхэ (КНР).

В Брянске реконструируют стадион «Десна»

Для проверки текущих работ по реконструкции место строительства посетили замминистра спорта РФ Павел Новиков, депутат Госдумы Николай Валуев, директор ООО «Стройдело» Михаил Кабанов и другие представители местных властей. На данный момент ООО «Стройдело» завершило снос старых трибун, а также складских и вспомогательных помещений, забетонировало фундамент, возвело стены второго этажа и частично третьего. Наружные сети канализации уже проложены, сейчас прокладываются водопроводы. В последствии «Стройдело» построит трибуны на три тысячи мест и проведет инженерные сети. «По поводу стадиона «Десна» могу сказать, что хотелось бы получить этот объект не в конце 2019 года, а как минимум в начале, а лучше — в конце 2018 года», — отметил Новиков и уточнил, что при наличии достаточного количества средств можно будет просить подрядчиков сокращать сроки. Также он рассказал о том, что с губернатором региона Александром Богомазом обговаривалось строительство Дворца единоборств. «Это будет огромный центр единоборств. Эта идея может быть поддержана на самом высоком уровне, поскольку единоборства у нас популярны не только в народе, но и сам президент с пиететом относится к единоборствам», — добавил Валуев.

В Ангарске открыли Центр молодежного инновационного творчества

Накануне в Ангарске состоялось торжественное открытие Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) MADE-in-RU School, в котором ученики смогут изучать робототехнику, программирование и 3D-моделирование. В школу набирают детей от 7 до 18 лет, первое занятие проводится бесплатно. Известно, что для реализации проекта руководство ЦМИТ получило из регионального бюджета субсидии на сумму более 4,5 миллионов рублей в рамках госпрограммы по созданию таких центров. Отмечается, что для получения финансовой поддержки от государства необходимо соответствовать ряду требований: иметь собственное помещение, находиться рядом с учебными учреждениями и так далее. «Они задуманы как творческие мастерские, где ребята могут воплотить идеи в жизнь и создавать прототипы различных предметов. Теперь это доступно и в Ангарске», — поделился руководитель ангарского центра Артем Овсянников. Скоро ЦМИТ планирует открыть второе помещение.