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Самое интересное в Краснодаре, Благовещенске и Красноярске

Каждый будний день "Практика" собирает занимательные новости регионов России

Конкурс «Живая культура» пройдет в Краснодаре

IX конкурс народных обрядов «Живая культура» пройдет в Краснодаре с 20 октября по 11 ноября при поддержке краевого министерства культуры.  В этом году он приурочен к юбилею Краснодарского края и к 225-летию освоения казаками кубанских земель.

В рамках конкурса гости познакомятся с фольклорными песнями различного характера, национальными обычаями, народными играми и забавами. Кроме того, будет подготовлена выставка картин кубанских художников.

Конкурс пройдет в двух возрастных категориях: до 18 лет и старше. Тем, кто займет первое место, вручат грамоты и памятные подарки. Известно, что за время существования «Живой культуры», в конкурсе участвовали примерно 4 000 артистов.

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В Благовещенске открыли новый стадион

В рамках программы «Газпром — детям» в Благовещенске в Амурском кадетском корпусе открыли многофункциональный стадион. Кроме того, при поддержке компании планируется создать еще пять физкультурно-оздоровительных комплексов, соответствующих современным стандартам.

«Спорт сегодня вновь становится самым популярным видом досуга у молодежи. Но, к сожалению, инфраструктура для массовых занятий спортом пока не развита на должном уровне, — сказал губернатор Амурской области Александр Козлов. — Именно поэтому при реализации программы «Газпром – детям» в регионе мы выбрали такое направление, как строительство современных спортивных площадок».

Новый стадион состоит из поля для мини-футбола, волейбольной и баскетбольной площадок, а также беговой дорожки и сектора для прыжков в длину. Он оснащен современным оборудованием, в частности тренажерами.

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Библиотекари Красноярска проведут для школьников профориентационные курсы

Сотрудники модернизированных библиотек подготовили для учащихся четыре профориентационных курса. Посетить курсы можно будет в Центральной библиотечной системе (ЦБС) им. Н. Островского, для этого необходимо заранее позвонить и записаться.

В рамках курса «Библиотекарь – профессия будущего» школьникам расскажут об основах профессии библиотекаря, также в ней могут принять участие дети с ОВЗ.

В программе «Я – дизайнер», подготовленной для школьников старших классов, можно будет изучить основы колористики, эргономики, черчения и подготовить дизайн-проекта «Комната моей мечты».

«Школа юного краеведа» расскажет об истории и особенностях Красноярского края, программа ориентирована на учащихся средней школы.

«Русский язык для детей мигрантов» поможет маленьким детям выучить русский язык и погрузиться в национальную культуру. Кроме того, занятия так же могут посещать и родители.

Children sitting on the floor in library and studying holding books


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