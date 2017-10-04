Самое интересное в Ярославле, Новочеркасске и Рязани за вторник, 3 октября

Интерактивный портал «Решаем вместе» запустили в Ярославле

Накануне в Ярославле состоялась презентация нового интерактивного портала «Решаем вместе», который поможет объединить усилия жителей города и местных властей для решения важных проблем региона. Пока сайт работает в тестовом режиме в Ярославле, однако со следующего года он будет доступен для всех населенных пунктов области. «Мы хотим вовлечь жителей в процесс управления регионом через возможность осуществления контроля за деятельностью органов власти в различных сферах», — заявил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. Пока на сайте семь категорий: автомобильные дороги, безопасность, придомовые территории, ЖКХ, медицинские учреждения, работа МФЦ и транспорт. В будущем планируется увеличить их количество. Также на портале работает особая служба модерации, которая обрабатывает полученные сообщения и контролирует, чтобы они получили ответ в рамках установленных сроков (10 рабочих дней). Сайт находится на особом ведении правительства Ярославской области, итоги проделанной с его помощью работы будут регулярно обсуждаться с губернатором Дмитрием Мироновым.

В Новочеркасске прошел первый форум «Работай в России!»

Первый молодежный промышленный форум «Работай в России!» собрал около 400 молодых специалистов из машиностроительных предприятий и студентов технических вузов. Цель мероприятия заключается в популяризации инженерных специальностей и привлечении молодежи к профессиональной деятельности в технической сфере. В рамках форума прошли разнообразные лекции, мастер-классы и тренинги по робототехнике, радиоэлектронике, IT, ракетно-космической и авиационной промышленности. «Проведение форумов, связанных с трудоустройством молодежи, профориентации, популяризации рабочих профессий актуально и важно как для работодателей, так и для молодых людей», — сказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин. Также отмечается, что во время форума Федеральное агентство по делам молодежи и Союз машиностроителей России подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии.

Рязанская область проводит премию-фестиваль «Зеркало сцены»

С 3 по 8 октября в Рязанской области пройдет III премия-фестиваль «Зеркало сцены», учрежденная в 2014 году. Накануне региональное министерство культуры и туризма провело с руководителями театров брифинг, посвященный грядущему мероприятию. По словам министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Попова, «Зеркало сцены» является одним из важнейших событий региона, во время которого местные театры представляют своего рода отчеты о проделанной в этом сезоне работе. Вручение премии состоится 8 октября на сцене Рязанского театра драмы. Победителей будут выбирать в 14 номинациях, среди которых «Режиссер», «Композитор/ музыкальное оформление», «Женская роль», «Мужская роль», «Лучший спектакль для детей» и другие. В состав жюри вошли профессиональные театральные критики Галина Коваленко, Алла Шевелева, Андрей Хрипин. Председателем жюри назначен ректор ГИТИСа Григорий Заславский.