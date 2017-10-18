Самое интересное в Оренбурге, Омске и Мурманске за вторник, 17 октября

В Оренбурге завершился региональный этап Всероссийского фестиваля ГТО

На муниципальном и региональном уровне в Оренбурге выбрали самых быстрых, сильных и ловких в возрасте от 11 до 15 лет (третья и четвертая ступень). Сформированная команда из восьми человек поедет на III Всероссийский фестиваль ГТО в международный детский центр «Артек» представлять свой регион в финале.

На мероприятии, которое пройдет с 18 октября по 8 ноября, детей ждут спортивные состязания с ровесниками со всей России, а также обширная культурная образовательная программа. Фестиваль нацелен на привлечение школьников к регулярным занятиям физкультурой.

Оренбургскую команду будут представлять четверо девочек и четверо мальчиков, по двое в каждой возрастной категории. Среди них Артем Гузенков, он будет участвовать в фестивале уже в третий раз.

Пенсионеров из Омска научат пользоваться компьютерами

При поддержке ПАО «Ростелеком», Пенсионного фонда России и Союза пенсионеров России для омских неработающих пенсионеров с 17 октября стартовал новый этап обучения компьютерной грамотности.

Программа «Азбука интернета» помогает пенсионерам и людям с ОВЗ освоить основы пользования компьютером и работы в интернете. На этом этапе будут обучаться три потока участников по 10 человек в каждом.

Программа обучения включает в себя подробные советы по работе с сайтом госуслуг и другими подобными сервисами, которые помогут пенсионерам заплатить за коммунальные услуги или обратиться в соответствующие государственные структуры. Также в нее входит руководство по использованию социальных сетей, поисковых систем, сайтов с фильмами и книгами. Не остаются без внимания и правила безопасности в интернете.

Детский технопарк «Кванториум» открыли в Мурманске

В рамках создания в России сети детских технопарков в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» открылся «Кванториум». Его цель заключается в развитии научно-технического потенциала молодежи и стимулировании инновационной деятельности. Площадка оснащена высокотехнологичным оборудованием.

Церемонию открытия посетил замгубернатора Алексей Тюкавин. Он поздравил присутствующих и отметил, что на создание технопарка и регионального бюджета выделили свыше 100 миллионов рублей. «И мы знаем – эти вложения очень быстро окупятся. Наша Родина обязательно должна стать лидером в создании уникальных современных технологий, и создавать эти технологии предстоит именно вам», — подытожил Тюкавин.

В этом году в технопарке будут учиться около 300 детей, всего к занятиям приступят 23 группы ребят. Обучение разделено на пять программ: «Биоквантум», «Робоквантум», «Геоквантум», «IT-квантум» и «Промышленный дизайн». Также отмечается, что учащиеся смогут использовать оборудование «Кванториума» для собственных проектов.