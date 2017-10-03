Самое интересное в Оренбуржье, Хабаровске и на Камчатке за понедельник, 2 октября

В Оренбуржье стартовала спартакиада «Спортивное долголетие»

Пятая спартакиада Оренбургской области для пожилых людей стартовала в понедельник, 2 октября. Мероприятие проходит в рамках Международного дня пожилого человека, в нем примут участие около 300 спортсменов из 25 муниципалитетов региона. На торжественной церемонии открытия присутствовал губернатор Юрий Берг и другие представители регионального правительства. «Каждый из вас, друзья, являет собой прекрасный пример для молодежи. От всей души желаю всем участникам соревнований как можно дольше оставаться в спортивном строю! Спасибо вам за желание сделать жизнь лучше, ярче, интереснее. И я не сомневаюсь, что соперничество будет серьезным», — сказал Берг и отметил, что в Оренбуржье созданы все условия для того, чтобы люди всех возрастов могли заниматься спортом. Сообщается, что в программу мероприятия включены состязания по волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, бильярду и шахматам. В соревновании участвуют женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Камчатские земли «дальневосточного гектара» увеличили на 6,3 млн га

На Камчатке расширили площадь земель, предоставляемых про программе «дальневосточный гектар», на 6,3 миллионов гектаров за счет включения охотничьих угодий. «С 1 августа на Камчатке были дополнительно открыты для предоставления более 3,8 миллионов гектаров земли в защитных лесах, а с 1 октября в программу включены ещё свыше 6,3 миллионов гектаров на территориях охотугодий, — заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Он подчеркнул, что возможности по выбору участков будут значительно расширены. Известно, что за время действия соответствующего законопроекта в рамках программы были предоставлены 1318 участков земли общей площадью почти 1700 гектаров. С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации имеет право подать заявление на получение одного земельного участка в безвозмездное пользование, цель программы заключается в освоении дальневосточных территорий. Полученную землю можно использовать для жилого строительства, сельского хозяйства или предпринимательской деятельности.

Детям-сиротам Хабаровского края в 2017 году выдали 130 квартир

Правительство региона уделяет особое внимание обеспечению жильем социальных слоев населения. В 2015 году детям-сиротам выдано 311 квартир, в этом году — 130. До конца года планируется обеспечить жильем еще около 370 человек, 49 квартир уже оформляются. «Министерство ЖКХ формирует очередь на жилье и занимается его распределением. Строит квартиры Минстрой региона, а приобретает на рынке недвижимости – министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики», — поясняют в пресс-службе региона. Всего в 2017 году хотят построить 450 квартир, к 1 октября 124 из них уже сдали в эксплуатацию с выполненным социальным ремонтом. Также отмечается, что те очередники, кто пока не получил жилье, могут рассчитывать на компенсацию за аренду жилого помещения. Размер выплаты зависит от населенного пункта и колеблется от 2700 рублей до 10000 рублей, власти Хабаровского края выделяют на эти цели более 100 миллионов рублей из федерального бюджета.