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В Приморье прошел Дальневосточный конкурс чтецов

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Приморский краевой центр народной культуры при поддержке департамента культуры Приморского края и Дальневосточного государственного института искусств организовал Дальневосточный конкурс чтецов «Моя любовь — моя Россия».

В конкурсе поучаствовали 200 человек из муниципалитетов Приморья, Хабаровского края и Магаданской области в возрасте от 6 лет. Каждый из них прочитал наизусть по одному лирическому или прозаическому произведению пера известных писателей.

Главную награду среди участников 14-17 лет получил житель Владивостока Дмитрий Чурляев. Также были выбраны лауреаты первой, второй и третьей степени. Их наградили грамотами и символическими подарками.


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