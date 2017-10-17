В Приморье прошел Дальневосточный конкурс чтецов

Приморский краевой центр народной культуры при поддержке департамента культуры Приморского края и Дальневосточного государственного института искусств организовал Дальневосточный конкурс чтецов «Моя любовь — моя Россия».

В конкурсе поучаствовали 200 человек из муниципалитетов Приморья, Хабаровского края и Магаданской области в возрасте от 6 лет. Каждый из них прочитал наизусть по одному лирическому или прозаическому произведению пера известных писателей.

Главную награду среди участников 14-17 лет получил житель Владивостока Дмитрий Чурляев. Также были выбраны лауреаты первой, второй и третьей степени. Их наградили грамотами и символическими подарками.