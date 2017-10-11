Самое интересное в Салехарде, Калуге и Благовещенске за вторник, 10 октября

В Салехарде стартовал слет юных спасателей

Окружной слета-соревнование «Юный спасатель» проходит в Салехарде с 9 по 13 октября на территориях тренировочной базы «Ямалспас», пожарной части №1 и в полевых условиях. Мероприятие организовано региональным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности, управлением МЧС Росси по ЯНАО, администрацией города и Федерацией спортивного туризма автономного округа. Участниками слета стали команды по восемь человек из Салехарда, Лабытнанги, Шурышкарского, Приуральского и Тазовского районов. В рамках мероприятия ребята примут участие в поисково-спасательных работах в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в акватории и в природной среде, пожарной эстафете, а также пробегут километровый кросс и выполнят силовые упражнения. Глава управления противопожарной и спасательной деятельности регионального департамента Евгений Калашник подчеркнул, что все соревнования организованы в соответствии с возможностями и уровнем подготовки детей. По итогам слета участников наградят грамотами, медалями и кубками.

Для калужских детей организован культурно-просветительский проект о космосе

При поддержке министерства культуры и туризма Калужской области и Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге с 12 октября стартует проект «Россия – родина космонавтики», программу которого разработал туристско-информационный центр «Калужский край». Его цель заключается в приобщении детей к космонавтике. В рамках проекта в течение октября и ноября пройдут 22 различных мероприятия, среди которых лекции, мастер-классы, пешие экскурсии, уличная выставка фотографий и квест по «космическим» местам города. Также для ребят выступят космонавты и другие представители этой сферы. На первый день запланирована «космическая тренировка», лекция «Обычная жизнь обычных космонавтов» и встреча с космонавтом-испытателем. Для участия можно записаться на официальном сайте проекта.

Баскетбольную площадку по стандартам NBA открыли в Благовещенске

В рамках социальной программы нефтехимического холдинга СИБУР и Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) в Благовещенском политехническом колледже реконструировали и переделали спортзал в баскетбольную площадку, оснащенную современным оборудованием и отвечающую мировым стандартам NBA. Таким образом, она стала десятым российским спортивным объектом, который попал под эту программу. Открытие новой площадки посетил губернатор Амурской области. Он отметил, что теперь областной баскетбол может сделать большой шаг в развитии, и поблагодарил СИБУР за оказанную поддержку. Также он добавил, что в этом году в регионе появится еще 15 уличных спортивных площадок. Кроме того, открытие посетил и сыграл с детьми чемпион NBA Андре Ллойд Миллер. Он рассказал, что приехал в Благовещенск, потому что хотел встретиться с юными баскетболистами. «Я люблю, когда меня окружают дети. Вспоминая себя, когда я был ребенком и начинал играть в баскетбол, тогда я и мечтать не мог познакомиться со своим кумиром», — объясняет спортсмен.