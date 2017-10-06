Самое интересное в Ульяновске, Перми и Туле за четверг, 5 октября

Власти Ульяновской области ужесточат экологические требования

Правительство Ульяновской области возьмет на особый контроль экологическую ситуацию в регионе, заявил губернатор Сергей Морозов в рамках совещания с представителями природоохранных и надзорных органов области. Он отметил, что необходимо повышать экологическую грамотность и ответственность граждан, а также мотивировать их. «Я думаю, будет правильным законодательно утвердить снижение квартплаты для граждан, которые сортируют мусор перед тем, как выкинуть. Во многих развитых странах это привычная практика, оказывающая положительное влияние на экологию», — высказался губернатор и добавил, что контроль необходим и при утилизации твердых и бытовых отходов для предупреждения появления незаконных свалок. Для этого он предложил ужесточить экологические требования по допустимому объему вредных выбросов и организовать систему онлайн-мониторинга. Отмечается, что усиление экологического контроля приурочено к проведению Года экологии в России.

Международный фестиваль хореографии стартовал в Перми

С 5 по 8 октября в Перми проходит Международный фестиваль хореографического искусства «Dance семестр», в котором участвуют творческие коллективы более 10 городов России, а в качестве гостей приглашены известные по популярным танцевальным шоу хореографы Рэя Варэ (Финляндия) и Ейнер Чикас (Никарагуа). Накануне в Студенческом дворце культуры ПГНИУ состоялось торжественное открытие фестиваля, на котором Свободный театр современного танца показал гостям хореографический спектакль «Узор пыльцы на крыльях бабочки», основанный на произведениях Фрэнсиса Фицджеральда. 6 и 7 октября в СДК пройдут конкурсные просмотры участников, а 8 октября в Дворце культуры им. А.Г. Солдатова состоится гала-концерт, где гости смогут увидеть лучше выступления коллективов со всей России, жюри и иностранных гостей. Вход на просмотры свободный, а билеты на гала-концерт можно приобрести в кассах города.

В Туле открыли первый Центр одаренных детей

Накануне в Тульской областной детской музыкальной школе имени Г. З. Райхеля открылся первый в регионе Центр одаренных детей «Мастерская талантов». Отмечается, что на открытии присутствовали губернатор Алексей Дюмин и директор школы имени Г.З. Райхеля Игорь Лукопров, который рассказал, что создание Центра пройдет в несколько этапов. На первом дети будут обучаться игре на фортепиано, струнно-смычковых, народных, духовых и ударных инструментах, а также сольному и хоровому пению. В следующем учебном году планируется открыть театральное и художественное отделение. Всего в «Мастерской талантов» будет 43 ученика, прошедших конкурсный отбор. Занятия продлятся один год и будут бесплатными. Для проведения некоторых уроков будут приглашаться знаменитости, посещающие Тулу во время своих творческих проектов. По окончании обучения дети получат сертификаты и выступят как солисты профессиональных коллективов филармонии Тульской области.