Самое интересное в Твери, Саратове и Тамбове за четверг, 19 октября

Книжная выставка-ярмарка «Тверской переплет» пройдет в Твери

III Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тверской переплет», нацеленная на развитие культуры жителей региона, поддержку писателей и литературных объединений, проходит в Твери с 20 по 22 октября. Мероприятие организовано при поддержке местного правительства.

Всего в выставке-ярмарке будут участвовать около 40 издательств со всей России. В рамках программы гостей мероприятия ждут выставки творчества талантливых авторов, мастер-классы, экскурсии, а также встречи с писателями, издателями, иллюстраторами и полиграфистами.

Кроме того, в день открытия выставки состоится торжественное награждение ежегодной премии имени Николая Гумилева.

Для жителей Саратовской области создано 13 тысяч рабочих мест

В рамках политики занятости в 2017 году в Саратовской области создали 13 рабочих мест, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году, сообщили на заседании правительства. В настоящее время власти региона совместно с работодателями работают над проектом программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», которая позволит трудоустроить людей, находящихся в поиске работы, и поддержать тех, кто уже трудится на своей должности.

В этом году возросло количество работников и организаций, объединенных коллективным договором, который устанавливает минимальный размер заработной платы, тарифную ставку, отпуска, а также определяет вопросы охраны труда. Некоторые социально ответственные компании включают в договоры дополнительные социально-трудовые льготы и гарантии.

В данный момент средняя зарплата в Тверской области составляет 24028 рублей, это на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В Тамбове стартовал чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью

С 19 по 20 октября в Тамбове проходит второй региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова отметила, что главная цель мероприятия заключается в создании площадки взаимодействия учащихся с ограниченными возможностями здоровья и потенциальных работодателей. Трудоустройство инвалидов является одним из важнейших направлений социальной политики области.

Ребята будут соревноваться в области современных строительных и информационных технологий, сферы обслуживания. Практические задания будут проходить на базе техникума отраслевых технологий, который предоставляет молодежи получать инклюзивное профессиональное образование, в том числе и дистанционно.

Также в рамках мероприятия пройдут различные семинары, дискуссии, мастер-классы, профориентационные тесты, ярмарка вакансий учебных и рабочих мест.