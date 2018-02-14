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14 февраля, в 17:47
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Самой обсуждаемой олимпийской спортсменкой стала Евгения Медведева

Фигуристке посвящено наибольшее количество постов в соцсетях

В первые несколько дней Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева стала самой обсуждаемой спортсменкой в социальных сетях.

Согласно данным исследования BrandAnalytics, за пять дней российские пользователи опубликовали в соцсетях более 500 тысяч постов и комменториев о спортсменах и событиях Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

Помимо Медведевой в список самых обсужджаемых спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, вошли фигуристка Алина Загитова, шорт-трекист Семен Елистратов, биатлонист Антон Шипулин, керлингистка Анастасия Брызгалова.

Ранее Praktika.ru писала об успехах российских фигуристов в командных соревнованиях и о новом мировом рекорде Евгении Медведевой.


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