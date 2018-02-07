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07 февраля, в 16:07
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Самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в «Шереметьево»

У Superjet-100 отказали спойлеры и он наматывал круги вокруг аэропорта

Самолет «Аэрофлота», у которого во время полета отказали спойлеры, успешно совершил аварийную посадку и уже находится на рулении.

Об этом сообщается на телеграмм-канале Mash. «Superjet-100 выполнял рейс Мурманск – Москва, в середине полета у него отказали спойлеры на крыльях», – сказано в сообщении.

Спойлеры задействованы при торможении самолета, поэтому он не мог сесть и наматывал круги вокруг аэропорта.

Также в среду, 7 февраля, в пресс-центре аэропорта рассказали, что международный аэропорт «Шереметьево» стал лауреатом IV национальной премии “Воздушные ворота России”, войдя в тройку лидеров в номинации “Лучший международный аэропорт”.

В номинации “Лучший инновационный проект года” проект Межтерминального перехода «Шереметьево» признан победителем.


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