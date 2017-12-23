Самолет Boeing 737 экстренно приземлился во Внуково

В субботу, 23 декабря, летевший по маршруту Москва-Махачкала пассажирский самолет Boeing 737 компании Utair успешно совершил экстренную посадку во Внуково. Причиной возвращения в аэропорт стала протечка топлива. Узнав о неполадках, пилот запросил аварийную посадку.

“Командир самолета “Боинг-737” авиакомпании “Ютэйр” после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета”, – пишет “Интерфакс” со ссылкой на источник в экстренных службах.

На борту самолета находилось около 100 человек. По словам источника, пострадавших нет.

Также отмечается, что двигатели воздушного судна работали в штатном режиме с вылета и до посадки.

Ранее Praktika.ru писала, как справиться с аэрофобией, боязнью полетов на самолете.