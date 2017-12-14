Самолет “начертил” елку над Германией во время тренировочного полета

Пассажирский самолет крупной французской компании Airbus A380 во время тренировочного полета “начертил” в небе над Германией рождественскую елку с шарами.

Об этом пишет веб-сервис Flightradar24, отслеживающий положение самолетов в воздухе. “Ранний рождественский подарок”, – говорится в сообщении портала на странице в Twitter.

Сообщается, что Airbus A380 вылетел из частного аэропорта Finkenwerder (Гамбург, Германия) и спустя 5 часов 22 минуты вернулся обратно. Исходная точка стала “звездой” траектории в виде ели, украшенной шарами.

Airbus A380 один из крупнейших серийных авиалайнеров в мире, он может перевозить до 525 пассажиров в салоне трех классов или 853 пассажиров в одноклассовой конфигурации. Максимальная дальность полета – 15 400 километров.

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