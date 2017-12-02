Samsung представила телефон дороже iPhone X

В Китае прошла презентация телефона-раскладушки Samsung W2018, который стоит дороже iPhone X.

Это флагманская модель, которая может похвастаться премиальным дизайном и двумя дисплеями, сообщает портал Gizmochina.

На презентации Samsung не огласила стоимость телефона. Эксперты утверждают, что цена устройства, скорее всего, будет выше, чем у Samsung W2017 стоимостью $3 тысячи.

W2018 оснащен спортивным корпусом из металла и стекла. Он будет поставляться в двух цветовых вариантах: Elegant Gold и Platinum. Его вес составляет 247 граммов. На задней панели телефона есть Gorilla Glass, и в нем есть двухосный шарнир из цинкового сплава. Смартфон оснащен D-pad и цифровой клавиатурой для навигации.

Samsung W2018 имеет фронтальный дисплей Super Amoled размером 4,2 дюйма, защищенный Gorilla Glass 5 и поддерживающий полное разрешение HD. Внутренний дисплей 4,2 дюйма также поддерживает полное разрешение HD.

Samsung W2018 будет поставляться в двух моделях памяти. Extreme Edition имеет 64 ГБ памяти, а у Collector Edition – 256 ГБ.