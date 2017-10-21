Самый большой аквариум Европы открылся в Швейцарии

В швейцарской Лозанне открылся крупнейший в Европе аквариум с пресной водой. Посетители «Акватиса» могут увидеть более 10 тысяч рыб, около 300 растений и порядка 100 рептилий.

Территория аквариума, в которой проектировщикам и создателям удалось расположить сразу 20 различных экосистем пяти континентов мира, составляет 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Основная часть рептилий «Акватиса» была привезена из лозанского вивария, который несколько лет назад прекратил свою работу. Остальных пресноводных и рыб завезли в аквариум из разных стран мира.

У каждого аквариума установлены интерактивные панели, благодаря которым можно познакомится с историей происхождения каждого вида, узнать находится ли он на грани исчезновения, где водится и другую познавательную информацию. Создатели «Акватиса» предполагают, что аквариум ежегодно будут посещать порядка 400-450 тысяч человек.