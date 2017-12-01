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01 декабря, в 17:23
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Самый большой в мире морской заповедник был создан в Антарктиде

Ледяные воды являются родиной пингвинов, тюленей, косаток и норковых китов и являются «последним убежищем для морской жизни открытого океана»

Морской заповедник моря Росса покрывает 1,5 миллиона квадратных километров, это один из последних участков океана, не тронутый человеком, сообщает Sky News.

Рыбалка будет полностью запрещена в 72% зоны, в то время как ограниченная добыча криля и рыбы будет разрешена для научных целей в остальной части.

Ледяные воды являются родиной пингвинов, тюленей, косаток и норковых китов и являются «последним убежищем для морской жизни открытого океана» в соответствии с Антарктической и Южно-океанической коалицией.

Ученые и участники кампании высоко оценили эту новость, которая была результатом работы Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики и ЕС.

Британский пловец Льюис Пью, который проплыл километр в замерзающих водах океана, сказал, что он “ставит очень важный прецедент” в “одном из самых важных точек биоразнообразия” на планете.

“Все заплывы, которые я совершил в море Росса в 2015 году, теперь совершенно оправданы” – сказал он.

Он настоятельно призвал правительство Великобритании принять «следующий шаг» в области сохранения путем усиления защиты в других районах Антарктики.

Род Дауни, глава полярной благотворительной организации WWF, сказал, что этот шаг очень важен, но предстоит еще много работы.

«У нас заканчивается время, чтобы получить это право, и нам также нужны политики, чтобы быстро продвигаться в этом направлении, защищая Море Уэдделла и регион Антарктического полуострова, где климатические изменения наиболее заметны», – сказал он.

Пью, вместе с сотнями ученых, которые поставили свои подписи в кампании по защите морской среды, проводит кампанию за создание серии зон, которые к 2020 году будут защищать район Австралии.


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