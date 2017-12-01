Самый большой в мире морской заповедник был создан в Антарктиде

Рыбалка будет полностью запрещена в 72% зоны, в то время как ограниченная добыча криля и рыбы будет разрешена для научных целей в остальной части.

Ледяные воды являются родиной пингвинов, тюленей, косаток и норковых китов и являются «последним убежищем для морской жизни открытого океана» в соответствии с Антарктической и Южно-океанической коалицией.

Ученые и участники кампании высоко оценили эту новость, которая была результатом работы Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики и ЕС.

Британский пловец Льюис Пью, который проплыл километр в замерзающих водах океана, сказал, что он “ставит очень важный прецедент” в “одном из самых важных точек биоразнообразия” на планете.

“Все заплывы, которые я совершил в море Росса в 2015 году, теперь совершенно оправданы” – сказал он.

Он настоятельно призвал правительство Великобритании принять «следующий шаг» в области сохранения путем усиления защиты в других районах Антарктики.

Род Дауни, глава полярной благотворительной организации WWF, сказал, что этот шаг очень важен, но предстоит еще много работы.

«У нас заканчивается время, чтобы получить это право, и нам также нужны политики, чтобы быстро продвигаться в этом направлении, защищая Море Уэдделла и регион Антарктического полуострова, где климатические изменения наиболее заметны», – сказал он.

Пью, вместе с сотнями ученых, которые поставили свои подписи в кампании по защите морской среды, проводит кампанию за создание серии зон, которые к 2020 году будут защищать район Австралии.