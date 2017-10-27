Самый большой в мире дирижабль запустят для туристических полетов

Британский производитель гибридных дирижаблей объявил о планах запуска туристической версии самого большого в мире дирижабля «Летающий бум».

Эти дирижабли могут оставаться в воздухе в течение нескольких недель, сообщает портал Мirror. Hybrid Air Vehicles подписала соглашение с консультантом по проектированию авиации Design Q для проектирования и производства роскошных дирижаблей Airlander 10.

Обе компании получили грант в размере $80 тысяч от Инновационного агентства Великобритании Innovate UK для создания туристического дирижабля. Первое экспедиционное путешествие запланировано на 2018 год.

Если испытание будет успешным, воздушное судно будет летать в различные пункты назначения по заказу клиента — от Северного полюса до Боливийских соляных гор и пустыни Намиб.

«Возможность оставаться в воздухе в течение нескольких дней подряд в тишине, с окнами от пола до потолка и свежим воздухом делает Airlander идеальным для путешествий в исключительных местах», — сказал представитель Hybrid Air Vehicles.

Хотя Hybrid Air Vehicles еще не установила дату запуска Airlander в качестве туристического дирижабля, это партнерство представляет собой значительный шаг к достижению цели.