Самый сильный снегопад за 100 лет прошел в Москве

В Москве прошел самый сильный снегопад за последние 100 лет.

Об этом сообщил Петр Бирюков на сайте мэра Москвы. «Всего с воскресенья выпало 45 сантиметров снега — больше месячной февральской нормы. Сейчас основные дороги расчищены, а транспорт работает без перебоев», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы.

По словам чиновника, в Москве продолжаются работы по уборке снега. В усиленном режиме работают сотрудники медицинских, коммунальных с транспортных служб.

Бирюков попросил автомобилистов на некоторое время воспользоваться общественным транспортом, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что в понедельник в Москве продолжится метель. К концу дня сугробы могут увеличиться еще на 20 сантиметров.