Самым интересным местом путешественники считают эфиопский Хадар

Город Хадар, расположенный в Эфиопии, назван самым интересным местом для туристов всего мира.

Как сообщает РИА Новости, журнал National Geographic рассказал, где больше всего мечтают побывать туристы всего мира в 2018 году.

Эфиопский Хадар попал на первую строчку рейтинга благодаря огромному количеству мечетей, изысканным напиткам и возможности повстречать на улицах города гиен.

Второе место заняла аргентинская провинция Жужуй. Она попала в список самых интересных мест мира благодаря живописной долине Кебрада-де-Умауака, которая является объектом наследия ЮНЕСКО.

На третьем месте рейтинга – грузинский город Тбилиси, привлекаютщий путешественников разнообразием архитектуры и местной кухней.

Кроме того, в ТОП-10 самых интересных мест мира также вошли австралийский город Сидней, мексиканский штат Оахака, Вена, гавайский остров Оаху, Иордания, а также столица Ирландии Дублин.

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