Самыми “кассовыми” актерами стали Вин Дизель и Дуэйн Джонсон

Журнал Forbes назвал актеров, фильмы с участием которых принесли наибольший кассовый сбор по итогам 2017 года.

Как говорится на сайте издания, первое место в рейтинге занял Вин Дизель, чей успех обусловлен высокими сборами восьмой части “Форсажа”. Франшиза принесла актеру, фильмы с участием которого собрали за год 1,6 миллиарда долларов, четверть этой суммы.

На втором месте актер Дуэйн Джонсон, который также снимался в “Форсаже”. Картины с его участием собрали 1,5 миллиарда долларов.

На третьем месте рейтинга оказалась актриса Галь Гадот, сыгравшая роль Чудо-женщины в одноименном фильме. Общий доход кинокартин с ее участием составил 1,4 миллиарда долларов.

Ранее Praktika.ru рассказывала о самых “доходных” актерах, которые по итогам 2017 года принесли киностудиям максимальную прибыль.