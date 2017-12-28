Санкт-Петербургский институт кино и телевидения посотрудничает с “Ленфильмом”

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения подписал договор о стратегическом партнерстве с киностудией “Ленфильм”.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства культуры РФ. Соглашение расчитано на период с 2018 по 2023 год. В рамках сотрудничества в институте появится пять новых кафедр и новый образовательно-производственный центр.

Вопросы развития института в четверг, 28 декабря, обсуждались в министерстве культуры под председательством главы ведомства Владимира Мединского. Среди обозначенных планов – расширение партнерства с зарубежными вузами и увеличение числа иностранных студентов к 2021 году.