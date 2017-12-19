Санкции США мешают Франции развивать отношения с Россией

Экстерриториальные санкции США создают трудности в отношениях с Россией.

Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает RT. «Наша позиция: мы не одобряем в принципе экстерриториальные санкции, которые создают большие сложности в развитии торговых и иных взаимоотношений европейских стран с Россией», — сказал министр.

Так он прокомментировал вопрос о воздействии санкций США на участие французских компаний в проектах «Северный поток — 2» и «Арктик СПГ — 2». Французский политик подчеркнул, что санкции вредят французско-русским отношениям, а также портят отношения между европейскими странами.

Ранее стало известно, что новый пакет антироссийских санкций США, который планируют утвердить в феврале 2018 года, дополнят закрытым списком российских граждан.