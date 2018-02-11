Саночник Павличенко рассказал о причинах неудачного выступления

Российский саночник Семен Павличенко занял 14-е место по итогам решающего заезда на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Как сообщает ТАСС, спортсмен заявил, что причиной его неудачи стал конфликт его личного тренера с главным тренером сборной России Альбертом Демченко.

“Мне не удалось успешно выступить на этих Олимпийских играх, потому что по решению тренерского штаба мне пришлось выкатывать сани Романа Репилова”, – отметил спортсмен.

По итогам гонки лучшим из россиян стал Роман Репилов, показавший восьмой результат.

Ранее Praktika.ru писала о том, что в конце января Павличенко стал трехкратным чемпионом Европы, одержав победу в личных соревнованиях чемпионата Европы по санному спорту.