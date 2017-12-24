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Санта-Клаус отправился в традиционное праздничное турне

Это путешествие станет для него уже 62-м по счету

Утром в воскресенье, 24 декабря, самый известный волшебник Санта-Клаус начал свое 62-е кругосветное турне, чтобы поздравить детей всего мира с Рождеством и Новым годом.

Как передает РИА Новости, около 13 часов по МСК он отправился из своей резиденции, расположенной на Северном Полюсе, на санях, запряженных оленями.

Отмечается, что волшебник весит 117 килограммов, а подарки – десятки тонн, поэтому его сани сделаны из особо прочных материалов, а их габариты измеряются десятками сахарных палочек, конфет и леденцов.

Сани несут по воздуху девять оленей, которые питаются морковью, овсянкой и сеном.

А наш Дед Мороз продолжает разбирать новогодние письма. Ранее Praktika.ru писала, что главный российский волшебник в преддверии Нового года получил письма от трех миллионов детей.


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