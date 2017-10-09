Саудовская Аравия резко сокращает добычу нефти

Саудовская Аравия рекордно сокращает поставки нефти. Представитель министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны сообщил о том, что Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramko) планирует осуществить самое крупное сокращение поставок в истории своего существования. Речь идет о государственной нефтяной компании Саудовской Аравии.
Планируется, что Saudi Aramko сократит экспорт нефти на 560 тысяч баррелей в сутки, сообщает ИА REGNUM. Несмотря на очень высокий спрос саудовского «черного золота», теперь вместо 7,7 миллионов баррелей страна будет поставлять только 7,15.
Причины столь резкого падения поставок нефти пока не уточняются.
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