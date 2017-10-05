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05 октября, в 18:33
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Саудовская Аравия согласилась купить российские С-400 «Триумф»

Договор был заключен в ходе визита в Москву короля страны

Саудовская Аравия приобретет новейшие зенитные ракетные комплексы большой дальности С-400 «Триумф», договор об этом был заключен в ходе визита короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда в Москву.

«Саудовская Аравия согласилась приобрести передовые системы С-400», — сообщил 5 октября местный телеканал Sky News Arabia. Ранее о заинтересованности Саудовской Аравии в закупке российских С-400 заявлял посол РФ в Саудовской Аравии Олег Озеров.

Зенитная ракетная система большой дальности С-400 «Триумф» способна уничтожать баллистические и крылатые ракеты, авиацию и наземные объекты. Максимальная дальность действия установки составляет 400 километров. Система была принята на вооружение российской армии в 2007 году.

В четверг, 5 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что приезд короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда в РФ — знаковое событие.

Ранее «Практика» писала о том, что Россия занимает второе место в мире по продаже оружия.


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