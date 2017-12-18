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18 декабря, в 10:31
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Сбербанк адаптировал официальный сайт для слабовидящих

Новая версия ресурса доступна во всех браузерах и в мобильной версии

Официальный сайт Сбербанка теперь доступен слабовидящим и пользователям.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр кредитной организации, нововведения коснулись текстового сопровождения, озвучки графических элементов, упрощения навигации по страницам ресурса.

Отмечается, что воспользоваться обновленной версией сайта можно посредством любого браузера, а также с мобильных устройств. Для корректной работы системы необходимо включить функцию озвучивания элементов интерфейса.

В Сбербанке добавили, что работа по оптимизации сайта и его адаптации для людей, имеющих проблемы со зрением, будет продолжаться.


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