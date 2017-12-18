Сбербанк адаптировал официальный сайт для слабовидящих

Официальный сайт Сбербанка теперь доступен слабовидящим и пользователям.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр кредитной организации, нововведения коснулись текстового сопровождения, озвучки графических элементов, упрощения навигации по страницам ресурса.

Отмечается, что воспользоваться обновленной версией сайта можно посредством любого браузера, а также с мобильных устройств. Для корректной работы системы необходимо включить функцию озвучивания элементов интерфейса.

В Сбербанке добавили, что работа по оптимизации сайта и его адаптации для людей, имеющих проблемы со зрением, будет продолжаться.