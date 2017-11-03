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«Сбербанк онлайн» будет идентифицировать владельцев iPhone X по лицу

Сервис разработали специально к выходу новой модели

«Сбербанк онлайн» научится распознавать пользователей iPhone X по лицу. Необычный сервис разработали специально к началу продаж новой модели. Пользователи смогут входить в приложение с помощью функции распознавания лица Face ID.

Одна из самых главных особенностей iPhone X— распознавание хозяина по лицу, сообщает Life. Face ID проецирует на лицо владельца около 30 тысяч невидимых точек, с помощью которых удается смоделировать лицо человека, которому принадлежит модный смартфон. После этого данные отправляются в модуль Secure Enclave, где проходят проверку соответствия.

Ранее «Практика» писала о том, что люди выстраиваются в огромные очереди в Москве, чтобы первыми стать счастливыми обладателями новой модели iPhone.


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